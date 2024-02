Stand: 15.02.2024 09:30 Uhr Börgerschop diskereert över mehr Stütt för Scholen

Schölers ut Familien in Hamborg de nich so veel Geld hebbt süllt mehr stütt warrn. Doröver hebbt se in de Hamborgsche Börgerschop snackt. SPD un Gröne säen güstern, dat gifft dorto al en Programm wat Millionen kösten deit. De CDU meent, de Behöörd mutt de Scholen beter ünner de Arms griepen, dat se dat Programm ok ümsetten köönt. De Linken glöövt, dat wat se dor al anstött hebbt, dat langt nich. Un de AfD meent, de Maleschen an de Scholen hebbt se, dörch en lege Migratschoonspolitik.

