Stand: 15.02.2024 09:30 Uhr Na Amokloop in Alsterdörp

Na den Amokloop in Alsterdörp hett de Staatsanwaltschop de Ünnersökens gegen dree Liddmaten vun'n Hanseatic Gunclub instellt. Wat dat heet, hebbt se den Däder en Tüügnis för’t Scheten ünnerschreven, ehrdat he en Prüfen dorto afleggt harr. De Urkunn weer en Deel vun de Vörrutsetten, för en Wapenschien. Folgens de Staatsanwaltschop hett de Mann den Schien man - ganz na Vörschrift - eerst kregen, nadem he beide Prüfens bestahn hett.

15.02.2024

