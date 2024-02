Stand: 15.02.2024 09:30 Uhr Correktiv vör Landgericht

Dat wat dat Recherche-Nettwark Correktiv över en geheem Drepen vun Rechtsextremisten in Potsdam rutfunnen hett, dormit sett sik nu de Pressekamer vun't Landgericht Hamborg ut'neen. Wat in de Ne'e Zürcher Zeitung to lesen steiht, sett sik de Staatrechtler Ulrich Vosgerau mit en Verfögen, de nu eerstmal gellen deit to Wehr. He meent, he warrt nich richtig dorstellt. Vosgerau is een vun de Werteunion-Liddmaten, de bi dat Drepen mit dorbi weren.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 15.02.2024 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch