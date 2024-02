Stand: 15.02.2024 09:30 Uhr Schööt bi Super Bowl

In de USA is to't Enn vun de grote Paraad bi'n Super-Bowl-Sieg vun de City Chiefs in Kansas schaten worrn. Folgens de Polizei is dorbi een Minsch sturven, minnst 21 anner Lüüd weern versehrt. Poor vun jem liggt nu op Leven un Dood. Ünner de Versehrten sünd ok acht Kinner mit dorbi. Dree Lüüd vun de se glöövt, se hebbt wat mit de Schööt to doon, hebbt se fastnahmen. Över de Achtergrünnen weet een noch nix.

