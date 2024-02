Stand: 14.02.2024 09:30 Uhr Debatt över Atomwapen

Schullen de EU-Staaten tosamen Atomwapen köpen? De Top-Kandiditasche vun de SPD för de Europawahl Katharina Barley hett dat vörslaan un över'n Vörslag warrt nu veel snackt – graad ok in de Union. De Fraktschonsviez vun de Union Johann Wadephul sä in't Redaktschonsnetwark Düütschland, dat dat so nich güng: För EU-Atomwapen fehlen politische, strategische, technische un finanzielle Grundlagen. Apen för de Idee wiesen sik man Finanzminister Christian Lindner vun de FDP un Ex-Butenminister Sigmar Gabriel vun de SPD.

