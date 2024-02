Stand: 14.02.2024 09:30 Uhr US-Konsulat warrt Hotel

Dat ole US-Konsulat in Hamborg hett en ne'n Besitter. Dat Avendblatt schrifft, dat de Amerikaners dat "Witt Huus" an de Alster an en Hotel-Keed ut München verköfft hefft – för söventeihn Millionen Euro. Dor schull en Hotel un en Restaurang rinkamen. En Namen gifft dat ok al: "The Jefferson". Dat Konsulat is na de Haven-City ümtrocken.

