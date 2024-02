Stand: 14.02.2024 09:30 Uhr Huusgeboort in Hamborg

Dat güng nu doch gauer as plaant: De Hamborger Füerwehr hett in de Nacht in Langenhoorn bi en Huusgeboort hulpen. De Üllern harrn de Hülpers in de Straat Porschpfad ropen. Eerst kregen se Hülp per Telefon, achterher keem denn en Rettungswagen: un en lütte Deern is goot toweeg op de Welt kamen.

