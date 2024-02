Stand: 13.02.2024 09:30 Uhr Ne’e Betahlkoort för Flüchtlingen

Sozjaalgeld för flücht Lüüd in Düütschland, dat denn villicht na’t Heimatland henschickt warrt. Dor wüllt de Bunnslänner in Tokunft gegenan gahn, mit en ne’e Betahlkoort. De Koort schall in Hamborg düsse Week inföhrt warrn, hett NDR 90,3 to weten kregen. Asylbewarvers kriegt dat Geld, dat jüm tosteiht, elkeen Maand as Goothebben op de Koort överwiest. Enkelte Funkschonen vun de Betahlkoort liggt in de Hand vun de Länner.

