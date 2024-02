Stand: 13.02.2024 09:30 Uhr Hamborger Bussen faken to laat

Hamborgs Linjenbussen kaamt fakener to laat as tovör. Dat kann een ut de Anter vun den Senaat op en CDU-Anfraag rutlesen. Meist söven Perzent vun de Hoochbahn-Bussen sünd verleden Johr mehr as fief Minuten to laat kamen. Bi de VHH-Bussen weren dat sogor mehr as 12 Perzent. Man de VHH tellt en Bus al vun dree Minuten af an as untiedig. Folgens CDU-Frakschoonsböversten Dennis Thering steekt de Bussen in Hamborg fakener in Staus un Bosteden fast.

