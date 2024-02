Stand: 13.02.2024 09:30 Uhr Israel will Lagers inrichten

Israel will in’n Süden vun’n Gazastremel woll Teltstäder för de Minschen ut Rafah inrichten. As dat „Wall Street Journal“ vermellt, schüllt de 1,3 Millionen Minschen in 15 Lagers ünnerbröcht warrn – in den süüdwesten Part vun dat Stück Land an de Küst, dat afschott is. Tostännig för de Lagers schall denn woll Ägypten ween. För de plaante Militäroperatschoon vun Israel in Rafah gifft dat internatschonaal veel Gegenwind.

