Stand: 13.02.2024 09:30 Uhr Sworen Unfall in Sülldörp

Sworen Unfall an’n laten Avend bi den S-Bahnhoff Sülldörp. En Fro is vun en S-Bahn anfohrt worrn, goot hunnert Meter vun den Bahnhoff weg. Folgens de Füerwehr is se böös an de Been to Schaden kamen. Woans de 50-Jöhrige op de Schienen ropkamen is, dat is nich kloor. De Streek Blanknees – Rissen weer över Stünnen lang afsparrt.

