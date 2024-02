Stand: 13.02.2024 09:30 Uhr Ole Muer in de Oostsee funnen

Per Tofall hebbt Forscherslüüd in de Oostsee en woll 11.000 Johr ole Muer funnen – bi Rerik in Mekelnborg-Vörpommern. Kunn angahn, dat Jägers un Sammlers den stenern Wall in de Steentiet boot hebbt, üm Rendeerten to fangen. To de Tiet weer in de Oostsee-Bucht, as wi ehr vundaag kennen doot, noch en See. En Forschens-Team vun de Kieler Christian-Albrechts-Universität weer den knapp dusend Meter langen Wall 2021 wies worrn, as nu vördag kamen is. Se weren egens dor, üm Saken to karteren.

