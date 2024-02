Stand: 13.02.2024 09:30 Uhr HSV bruukt ne’en Trainer

Tim Walter is Geschicht bi’n HSV – dat Öven övernimmt nu eerstmal sien Assistent. Merlin Polzin schall bi’t neegste Speel buten Hamborg nu eerstmal mit de Kru mitfohren. Sportvörstand Jonas Boldt meent, dat de 33-Jöhrige ok en reelle Schangs hett, op Duer Trainer to warrn. Ok geern möögt de HSV-Fans Steffen Baumgart oder Felix Magath.

