Stand: 12.02.2024 09:30 Uhr HSV smitt sien Trainer rut

Nu is dat doch vörbi för Tim Walter bi'n HSV. De Football-Tweetligist hett sien Trainer den Stohl vör de Döör sett. So is dat vun den TV-Sender Sky mellt worrn. Un wieter seggt se: de 48-Johrige mutt nu op de Stell ophören. Walter weer siet Sommer 2021 bi'n HSV. In de verleden 40 veertig Johr geev dat in Hamborg man blots dree Trainers, de länger op dissen Posten weern.

