Stand: 12.02.2024 09:30 Uhr Nochmal-Wahl in Berlin is dör

In Berlin sünd se nu fardig mit dat Stimmen uttellen. Dor müss ja in en poor Bezirken de Bunnsdagswahl vun 2021 wegen en Reeg vun Pannen wedderhaalt warrn. De Ampelparteien sünd all dree en lütt beten afsackt, de SPD blifft aver knapp vör de Grönen. De CDU un de AfD kunnen en lütt beten toleggen. De FDP mutt een Mandaat in'n Bunnsdag aftreden. Un dree Berliner Afordente vun SPD, Gröne un Linke verleert jem ehrn Sitt, an den se över Listenplätz rankamen weern.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 12.02.2024 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch