Stand: 12.02.2024 09:30 Uhr Krüüzfohrtschipp Iona blifft weg

Mit 340 Meter meist so groot as de Queen Mary 2 is de brietsche Reederee P&O ehr Krüüzfohrtschipp Iona, wat egentlich vundaag in'n Hamborger Haven fastmaken schull. Man: dat is nu afseggt worrn. As Grund warrt angeven: de Haven-Infrastruktur. Wunnern doröver deit sik de Baas vun Cruise Gate Hamburg, Simone Maraski, denn de Iona is al mehrmals hier ween. Mag ween, un en ne'en Kaptein an Boord hett Bedenken, dat dit Schipp för Hamborg to groot ween kunn. Utkunft geven dorto hett aver nüms.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 12.02.2024 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch