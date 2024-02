Stand: 12.02.2024 09:30 Uhr Pünktlichkeits-Bilanz bi de S-Bahn

De Hamborger S-Bahnen, de gellt - vergleken mit annere S-Bahnen in Düütschland - as teemlich pünktlich, man ok hier geev dat verleden Johr mehr unpünktliche Fohrten as sünst. Dat hett dat Bunnsverkehrsministerium op en Grönen-Anfraag antert. Dorna hebbt 2023 knapp 97 Perzent vun de Hamborger S-Bahnen den Fohrplaan inhollen. As pünktlich gellt bi de Bahn en Tog, de weniger as söss Minuten to laat intrudeln deit.

