Stand: 12.02.2024 09:30 Uhr Spenden-Aktschoon vun Havenlüüd

Mehr as 40.000 Euro sünd för de Familie vun den to Dode kamen 33-johrigen Schippföhrer spennt worrn, un dat warrt jümmer noch mehr. Lüüd, de in'n Haven arbeiden doot, harr den Aktschoon Fredag ingang bröcht. De 33-Johrige weer Middeweken mit sien Fastmakerboot in'n Haven vun en Schuuv-Verband rammt worrn un denn üm't Leven kamen. Torüchlaten deit he de Fro un en Söhn vun acht Johr.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 12.02.2024 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch