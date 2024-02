Stand: 10.02.2024 09:30 Uhr Düsse Week: Mehr Stütt för en goden Start

Wo goot een in’e School is, dat hangt faken dorvun af, wo een herkamen deit. Un dat schall sik ännern. Dat hebbt Bund un Länner nu beslaten un dorför dat „Startchancen-Programm“ op’e Been stellt. Hamborg kriggt ut den Geldputt för de Stütt 215 Millionen Euro un dat verdeelt op teihn Johr. Dat is Maandag düsse Week künnig worrn. Vun dat Geld schüllt Scholen wat afkriegen, wo de Kinner dor vun Tohuus nich vun sülvst en gode Billen mit op’n Weg kriegen doot.

