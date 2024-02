Stand: 10.02.2024 09:30 Uhr Düsse Week: Binnenschipp ünnergahn

In’n Blomensandhaven in Willemsborg is Dingsdagfröh düsse Week en achtig Meter lang Binnenschipp ünnergahn tohoop mit 3.500 Liter Diesel un 1.400 Tünnen Kaliumsolt. De Füerwehr hett rund üm de Unglückssteed Ölsparren utleggt. Tokamen Week wüllt se dat Binnenschipp bargen. Woso dat ünnergahn is, dat steiht noch nich fast.

// Düsse Week - Der Wochenrückblick auf Platt

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 10.02.2024 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch