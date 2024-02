Stand: 10.02.2024 09:30 Uhr Düsse Week: SPD blifft starkste Kraft–CDU leggt düütlich to

Wenn de Lüüd düssen Sünndag in Hamborg nu de Börgerschop wählt harrn, denn kreeg de root-gröne Senaat wedder de mehrsten Stöhl tohoop. Aver dat weern weniger as vörher. Dat is bi den NDR HamborgTrend bi rutsuert, en Ümfraag vun infratest dimap un de Middeweken düsse Week op’n Disch leggt worrn is. De SPD füll dorna to uurdelen vun üm un bi 39 Perzent op 30 Perzent. De Grönen kömen op 21 Perzent. De CDU legg düchtig wat to op 20 Perzent. De AfD kreeg nu in Hamborg 9 Perzent, de Linke 7 un de FDP 5 Perzent.

