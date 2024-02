Stand: 10.02.2024 09:30 Uhr Düsse Week: Mehr Straafsaken in Hamborg

In Hamborg is de Tahl vun‘e Straafsaken in dat verleden Johr düütlich wat na baven gahn, neemich üm rund ölven Perzent. So as dat ut de Kriminalstatistik vun’e Polizei ruttolesen is, sünd üm un bi 235.000 Straafsaken to Papeer bröcht worrn. Sünnerlich hooch is de Anstieg an’n Hauptbahnhoff un in St. Georg wat Drogendelikten, Klauen, Huusfredensbröök un Swattfohren angeiht. To glieken Tiet geiht de Tahl vun’e Fäll, de lööst worrn sünd, na baven op mehr as achtunveertig Perzent. Dat is de hööchste Stand siet 1997.

