Stand: 09.02.2024 09:30 Uhr Scholz to Besöök in Washington

Bunnskanzler Olaf Scholz is nu ne korte Tiet lang in Washington to Besöök. Hüüt Avend drüppt he den amerikaanschen Präsidenten Joe Biden. Scholz will nochmal üm Geld un Wapen för de Ukrain warven. Biden versöcht siet Maanden, en ne’et Milliarden-Hölpspaket för de Ukrain dör den Kongress to kriegen – bet nu vergevens. In’n Novembermaand warrt in’e USA wählt.

