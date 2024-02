Stand: 09.02.2024 09:30 Uhr Wo fit is Joe Biden?

Bevör he aver mit Scholz tohoopdrapen deit, hett Biden korthannig noch en Presskonferenz geven. De 81-Jöhrige wull dorbi Twiefel an sien Sundheitstostand ut’n Weg rümen, wiel dat em Gedächtnis-Lücken vörsmeten warrt. Man utrekent dorbi hett he wedder Naams un Länner verwesselt hatt. Denn Biden möök den Präsidenten vun Ägypten ut Versehens to’n Staatsböversten vun Mexiko.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 09.02.2024 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch