Stand: 09.02.2024 09:30 Uhr Inflatschoon geiht na ünnen

De Inflatschoon in Düütschland hett nalaten un dat so, dat een dat marken deit. In’n Januaarmaand leeg de Inflatschoon bi 2,9 Perzent. Soveel kösten Saken un Deensten mehr as noch vör een Johr. Dat hett vundaag dat statistsche Bunnsamt künnig maakt. So siet as nu is de Inflatschoon toletzt vör tweeunhalf Johr ween.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 09.02.2024 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch