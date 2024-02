Stand: 09.02.2024 09:30 Uhr Mieterslüüd för Kiosken söcht

Hamborg söcht bet to föffteihn Mieterslüüd för de Kiosk-Pavillons op den Raathuusmarkt. De denkmalschuulten Glas-Arkaden ut’e Achtiger Johren warrt siet veer Johr instand sett. Dat Glasdack is nu meist fardig un de Sprinkenhoff GmbH, de de Stadt tohören deit, de wünscht sik kreative Ideen. Dree Weken lang köönt sik Mieterslüüd bewarven. In een Johr schüllt denn de Ladens ünner de Glas-Arkaden apen maakt warrn.

