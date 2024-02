Ne’e Tallen vun Demonstratschoon

De Hamborger Binnenbehöörd hett na de grote Demonstratschoon vör meist twee Weken de Tall vun de Deelnehmers düütlich ropsett. Dat weern nich, as se toeerst ropreekt hebbt, 50.000 Minschen, de dor gegen Rechts-Extremismus op de Straat gahn sünd. De Behöörd kümmt nu op bummelig 180.000 Deelnehmers. Dat sünd een Teihntel vun de Lüüd, de in Hamborg wahnen doot. De Lüüd stunnen dor dicht an dicht an de Alster bet na'n Göösmarkt un de Mönckebergstraat hen.

