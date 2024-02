Dokterhölpers streikt

Wokeen vundaag na'n Dokter hen mutt, de mutt womööglich wat länger töven as sünst. Dat kunn ok ween, dat poor Praxen dicht hebbt. Överall in't Land wüllt de Hölpslüüd vun de Dokters een Dag lang streiken. Se verlangt in'n Snitt meist 15 Perzent mehr Geld. In Hamborg gifft dat hüüt Vörmeddag en Kundgeven bi de Verenigen vun de Kassendokters in Barmbeek.

