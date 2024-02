Vörhollen na Metzenangreep

Na den Metzenangreep bi den twee Lüüd an'n Freedag in Billsteedt sturven sünd gifft dat Vörhollens gegen de Behörden. De Familie vun den mootmaatlichen Däder harr woll vörher versöcht, den Söhn na de Psychiatrie hentobringen. Man dor harrn se keen Erfolg mit. Wat dat heet, hett de 32-Johrige siene Öllern un Süster poormal droht. Folgens de Polizei weer he man na butenhen nich wieder opfällig. Dorüm kunnen se em ok nich gegen sien Willen inwiesen laten.

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch