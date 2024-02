Dat Wedder för uns in Hamborg

Dat is twoors vundaag eerstmal en ganze Tiet lang dröög, man hollt jo fast: To’n Avend hen kann’t noch Regen, Sneeregen oder Snee geven. De Temperaturen schafft vundaag ok nich mehr as bet to fief Graad.

Ok morgen hebbt en Mix ut Regen un Sneeregen bi’n frischen Wind ut Süüdoost bet Oost tun nich mehr as fief Graad.

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch