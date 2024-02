Stand: 07.02.2024 10:15 Uhr Lufthansa-Streik bi dat Bodenpersonaal

Siet hüüt morgen hebbt de Lüüd vun de Lufthansa, de an’n Boden arbeidt, an vele düütsche Flooghobens de Arbeid daalleggt, ok hier in Hamborg. Bedrapen vun den 27-Stunnen-Utstand sünd woll üm un bi hunnertdusend Flooggäst. In Hamborg sünd vundag veerunveerdig ankamen- un afflegen Flegers streken worden, un twors de vun un na Frankfort un München. Mit den Warnstreik will de Warkschopp Ver.di miehr Damp op de Verhanneln över nee’e Tarife maken.

