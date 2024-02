Stand: 07.02.2024 10:15 Uhr Arger in den Hamborger Hoben

Laat blots de Fingers vun düssen Hannel! Dat hett de HHLA-Baasfro vun den Bedrievsraat Jana Kamischke güstern Avend över den planten Deel-Verkoop an de Reederee MSC ut de Schwiez seggt. In den Utschuß för Wirtschopp bi de Börgerschopp hett man nich blots se den Plaan vun den Senaat scharp bekrittelt, in den sik dat üm de Fraag dreiht, woans dat mit den Hoben wiedergahn schall. De vörmalige Hobenmanager Gunther Bonz hett to’t Bispeel infordert, dat’n sik nipp un nau ankieken schull, woso dat in Rotterdam un Antwerpen düütlich beter utsüht as in Hamborg.

