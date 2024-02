Stand: 07.02.2024 10:15 Uhr Ünnersöken to dat Boing-Unglück

Woans is dat Anfang vun’n Januormaand to dat Unglück mit de Boing 737 MAX in de USA kamen? As de Fleeger meern in de Luft weer, is unvermodens en Deel vun de Kabienenwand rutbraken. En Ünnersökensbericht wiest nu: Bi’t Instandsetten vun de Maschin in en Boing-Wark sünd Seekerungsschruven vergeten un nich wedder inboot worden. As dörch en Wunner is bi dat Unglück nüms eernsthaft to Schaden kamen.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 07.02.2024 | 10:15 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch