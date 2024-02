Stand: 07.02.2024 10:15 Uhr Överfall op Holi-Kino

Een Keerl mit en Waap in de Hand hett güstern Avend dat Holi-Lichtspeelhuus in Harvestehuud överfallen. Dat weer üm un bi veerdel na Acht, as he de Mitarbeiders in de Schlankereye en Pistool ünner de Nääs holen ded un achteran mit Boorgeld afhaugt is. De Schandarms hebbt mit en Reeg vun Peterwagens na den Keerl söcht – betto hebbt se em man noch nich funnen. Wat he ok för twee anner Roovöverfäll dicht bi verantwurtlich is, weet wi noch nich.

