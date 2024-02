Stand: 06.02.2024 09:30 Uhr Staus in Hamborg

Meist 12.000 Stunnen – so lang hebbt Autos un Lasters in’t verleden Johr op Hamborgs Autobahnen in'n Stau stahn. Dat wiest Tahlen vun’n ADAC. Vergleken mit dat Vörjohr weren de Fohrerslüüd 14 Perzent länger in’n Stau. Blots in Berlin is dat noch leger. Man Mondaag un Freedaag, dat sünd nich mehr de Daag mit den meisten Stau. Vun wegen Homeoffice, dor staht se nu dunnersdags op längst op de Autobahnen.

