Stand: 06.02.2024 09:30 Uhr Striet üm A26

Dat is en vun de gröttsten Boprojekten in Hamborg: De A26 Oost – se schall de A7 un de A1 bi Stillhorn tosamen bringen. Twee Ümweltverbänn, de wüllt dat Milliardenprojekt nu stoppen. Wat NDR 90,3 weet, gaht NABU und BUND för Gericht. De Autobahn warrt kostbor Natur tweemaken un is mit de Klimatelen nich tosamen to bringen. De beiden Ümweltverbänn slagt vör, lever de Trass uttoboen, de al dor is.

