Stand: 06.02.2024 09:30 Uhr Eerbevern in de Törkei un Syrien

Vör een Johr, dor harr dat in de Törkei un Syrien dulle Eerbevern geven. Minnstens 60-dusend Minschen sünd dormals storven, de meisten in de Törkei. Hüüt in de Fröh sünd de Menschen in de Region, de bedrapen weer, tosamenkamen, üm an de Doden to dinken: Nipp un nau 17 Minuten na Klock 4 Ortstiet. De törk’sche Präsident Recep Tayyip Erdogan harr toseggt, dat de Region gau wedder opbut warrn schall. Man de Minschen dor, de klaagt doröver, dat keen Hölp kümmt.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 06.02.2024 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch