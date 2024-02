Stand: 06.02.2024 09:30 Uhr Charles hett Krebs

Bi den brit’schen König Charles, dor hebbt se Krebs faststellt. Wat för en Krebs, dat hett de Buckingham-Palast nich künnig maakt. Dat harr aver nix mit de Prostata-Operaschoon to doon, de he graad eerst harr. Öffentliche Termine, de will Charles eerstmal nich maken. De Staatsgeschäften un den Schriftverkehr, de maakt he aver wieder.

