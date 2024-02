Stand: 06.02.2024 09:30 Uhr Towass bi de DLRG

Annere Lüüd dat Swimmen bibringen, Erste Hölp leisten oder an Stränn un an’t Water oppassen – dat wüllt in Hamborg ümmer mehr Minschen. Mehr as 5.200 Lüüd sind middewiel Liddmaten vun de Düütsche Levensreddenssellschop. Dat is en Plus vun mehr as 10 Perzent vergleken mit dat Vörjohr – bunnswiet is dat sogar de dullste Towass. In Düütschland hett de DLRG mehr as 600.000 Liddmaten – sovele as noch nie.

