Stand: 06.02.2024 09:30 Uhr Geld för den Michel

Dack- un Toornsims vun’n Hamborger Michel, de köönt nu op Schick brööcht warrn. De Michel-Stiften, de harr in Harvst en Spennenakschoon maakt – nu sünd de 500-dusend Euro tosamen kamen, de noch fehlt hebbt. All tohoop schall dat een Million Euro kossen, de Kark to saneren. De annere Deel, de kümmt von twee Grootspenners.

