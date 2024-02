Stand: 05.02.2024 09:30 Uhr Ünnerschriften för de Köhlbrandbrüch

50.000 Ünnerschriften: De will de Denkmalvereen Hamborg sammeln. So wüllt se afwennen, dat de Köhlbrandbüch, de ja as Denkmal schuult is, afreten warrt. As NDR 90,3 to weten kregen hett, hett de Vereen en Online-Petitschoon in’t Leven ropen. De Brüch is en Wohrteken vun de Stadt, meent de Vereen – de Brooklin-Brüch in Nee York wörr een ja ok nich afrieten. Nu sleit de Denkmalvereen vör, de Brüch wedder op Schick to bringen un en twete Brüch för Lasters to boen.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 05.02.2024 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch