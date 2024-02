Stand: 05.02.2024 09:30 Uhr Snacken över Tarifen bi de Bahn

Över anner Tarifen warrt nu eerstmal wedder tohoop snackt – un twoors bi de Düütsche Bahn. De sett sik vun vundaag af an wedder mit de Lokkutscher-Warkschop GDL an een Disch. Dat geiht üm Geld, Arbeitsümstänn un de Arbeitstiet in'n Schichtdeenst. Bet to'n Martmaand wüllt sik beide Sieden eens ween – bet dorhin gifft dat ok eerstmal keen ne'e Streiks.

