Stand: 05.02.2024 09:30 Uhr Hamborg geiht gegen Drogenkriminalität gegenan

Hamborg will starker gegen Drogenkriminalität un Smuggele gegenangahn – un dat tohoop mit Rotterdam un Antwerpen. Börgermeester Peter Tschentscher is dorüm een Week lang mit Kollegen vun dor in Süüdamerika ween, vun wo veel Kokain na uns henkamen deit. 40 Fachlüüd vun Polizei, Toll, Justiz un Haven sünd mit dorbi ween, üm later denn beter tohoopwarken to könen. Bunnsbinnenministersch Nancy Faeser plaant en ähnlich Reis nu in'n Februaarmaand.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 05.02.2024 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch