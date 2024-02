Stand: 05.02.2024 09:30 Uhr Parken för SUVs in Paris warrt dürer

Siet Johren geiht de Stadt Paris gegen to veel Afgasen dör Autos gegenan. Nu gifft dat en Besluten, de Autokutschers vun SUVs wat angeiht. Denn de mööt in Tokunft dreemal so veel för't Parken betahlen, wenn se buten vun Frankrieks Hauptstadt herkaamt. Dat is bi en Afstimmen vun de Börgerslööd bi rutsuert. Dormit betahlt swore Gelännwagens in Paris för een Stünn parken neegst denn 18 Euro statts 6 Euro. Gellen schall dat Ganze vun Septembermaand af an, so de Stadtverwalten.

