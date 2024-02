Stand: 03.02.2024 09:30 Uhr Düsse Week: Streiks, Staus un Utfäll

Düsse Week weer en Week vull mit Streiks, Staus un’n ganzen Barg wat utfullen is. Maandag harrn wedder hunnerte Buern mit jümehr Treckers den Verkehr in Hamborg lahmleggt. Pendlers seten in lange Staus fast. Welk vun de Buer möken ahn Verlööf meist 24 Stünnen lang blangen anner Steden de Finkwarder Straat un de Opfohrt Waltershoff na de A7 hen dicht. De Polizei nöhm de Personaljen vun’e Demonstranten op, üm Verfohren gegen jüm op’n Weg to bringen. Achtergrund vun de Protesten sünd de Geller, de de Bunnsregeren plaant jüm to strieken so as to’t Bispeel bi’n Agrardiesel.

