Stand: 03.02.2024 09:30 Uhr Düsse Week: Börgerschop snackt över Demonstratschonen

In’e Hamborgischen Börgerschop hett de AfD Middeweken düsse Week de groten Demonstratschonen gegen Rechtsextremismus, de dat in’e letzten Tiet geev, bekrittelt. Afornten snacken vun en "Hetzkampanje" gegen jümehr Partei. Geschäftsföhrer Krzysztof Walczak sä: Keen anstännig Demokrat schull an Demos an deelnehmen, wo en Regeren to opröppt. All anner Börgerschopsparteien löven de Demos as stark Teken för de Demokratie un snacken vun en breed Bündnis ut’e Mitt vun’e Sellschop – un even keen Regerendemos, so de Tenor.

