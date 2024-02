Stand: 03.02.2024 09:30 Uhr Düsse Week: Streik an’n Flooghaven

Dunnersdag düsse Week güng an’n Hamborger Flooghaven meist gor nix mehr. All Flegers, de losflegen schullen, sünd streken worrn. Plaant weern egens mehr as 250 Starts. Bavento sünd üm un bi 40 Flegers, de ankamen schullen, utfullen. De Lüüd bi de Sekerheitskuntrullen harrn streikt. De Warkschop ver.di verlangt för jüm düütlich mehr wat an Geld un högere Toslääg.

