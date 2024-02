Stand: 03.02.2024 09:30 Uhr Düsse Week: Streik in’n Nahverkehr

Meist in ganz Düütschland geev dat güstern – Freedag düsse Week – Warnstreiks in’n Nahverkehr. Ok in Hamborg stünnen Bussen un U-Bahnen binah stüll. Mit en Nootfohrplaan geev dat blots enkelte Strecken, wo wat föhren dä. Mit den Streik will ver.di Druck maken in den Tarifstriet, de opstunns lopen deit. Un ok an’n Hamborger Flooghaven is wedder streikt worrn. Na de Sekerheitslüüd harr ver.di dat Personal ünnen an’e Eer opropen hatt, jümehr Arbeit daaltoleggen.

// Düsse Week - Der Wochenrückblick auf Platt

