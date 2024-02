Stand: 02.02.2024 09:30 Uhr Warnstreik in’n Nahverkehr

In meist ganz Düütschland is dat nu mit den Warnstreik in’n Nahverkehr losgahn. Un ok in Hamborg will de Warkschop ver.di all Bussen un Bahnen vun’e Hoochbahn un den VHH lahmleggen. De Hoochbahn will nu aver tominnst de U3 in’n 20-Minuten-Takt föhren laten. Ok enkelte Buslinjen schüllt in’n Nootbedriev föhren un jüst de mit S-Bahn-Ansluss. Mit den Streik will ver.di Druck maken in den Tarifstriet, de opstunns lopen deit. De Warkschop verlangt för de Arbeitslüüd blangen anner Saken de 35-Stünnen-Week bi dat sülve Geld un 32 Urlaubsdaag in’t Johr.

