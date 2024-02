Stand: 02.02.2024 09:30 Uhr Warnstreik an’n Flooghaven

Un ok an’n Hamborger Flooghaven warrt vundaag wedder streikt. Nadem güstern de Sekerheitslüüd an’e Reeg ween sünd, hett ver.di nu de Lüüd, de ünnen an’e Eer arbeiten doot, to’n Warnstreik opropen. De Flooghaven will den Floogbedriev liekers gröttstendeels an’t Lopen hollen. Dat Boddenpersonal is för dat Affardigen vun‘e Packelaasch un dat Be- un Entladen vun’e Flegers tostännig. Wokeen flegen will, de schull sik vöraf klookmaken, mehr Tiet inplanen un wenn’t geiht blots mit Handpackelaasch reisen.

